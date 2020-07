Napoli, Umberto Chiariello è sicuro: “Arkadiusz Milik aveva i giorni contati, non è mai esploso completamente” (Di martedì 14 luglio 2020) Il futuro di Arkadiusz Milik continua a far discutere gli addetti ai lavori. Nelle ultime ore si è parlato persino di un accostamento alla Roma. Per adesso, appare chiaro che il Napoli non è intenzionato a cedere il polacco alla Juventus. Anche Umberto Chiariello, in diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ con il suo EditoNapoli, ha voluto dire la sua in merito. “Lo avevamo anticipato e seguito passo passo, sapendo tutto in anticipo su Osimhen. Adesso tutti danno per fatto l’acquisto di Victor Osimhen, centravanti che potrebbe generare tanto entusiasmo. Milik aveva i giorni contati, non è mai esploso completamente, ma lascia un buon ricordo di sé. Non ha ... Leggi su calciomercato.napoli

Scisciano : Il delitto di via Puccini, Casati-Stampa-Fallarino diventa un film: il regista Umberto Rinaldi ispirato dal nuovo r… - ilnapolionline : Chiariello: 'Napoli distrutto nel girone d'andata dal ReSola' - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Chiariello: ”Napoli eclissato dal ‘Re Sola’, Carlo Ancelotti”: Chiariel… - PresleyBae : RT @museodel900: #Museodel900 | #Capolavori Sotto il pergolato a Napoli / UMBERTO BOCCIONI, 1914 Discover (and tweets) the Collection. -> h… - leomigliaccio93 : RT @museodel900: #Museodel900 | #Capolavori Sotto il pergolato a Napoli / UMBERTO BOCCIONI, 1914 Discover (and tweets) the Collection. -> h… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Umberto Taggia: strada per Beuzi verso il completamento, verrà intitolata alla memoria di Umberto Napoli SanremoNews.it Napoli, Umberto Chiariello è sicuro: “Arkadiusz Milik aveva i giorni contati, non è mai esploso completamente”

Il futuro di Arkadiusz Milik continua a far discutere gli addetti ai lavori. Nelle ultime ore si è parlato persino di un accostamento alla Roma. Per adesso, appare chiaro che il Napoli non è intenzion ...

Napoli, il Consiglio metropolitano dice sì al Rendiconto 2019 e al Piano strategico

Il consiglio Metropolitano ha approvato oggi il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 ed il primo Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli ‘ImmagiNA. Napoli Metropoli ...

Il futuro di Arkadiusz Milik continua a far discutere gli addetti ai lavori. Nelle ultime ore si è parlato persino di un accostamento alla Roma. Per adesso, appare chiaro che il Napoli non è intenzion ...Il consiglio Metropolitano ha approvato oggi il Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2019 ed il primo Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli ‘ImmagiNA. Napoli Metropoli ...