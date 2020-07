Napoli-Osimhen, ci siamo! Accordo con il giocatore e il Lille: sarà l'acquisto più caro della storia azzurra (Di martedì 14 luglio 2020) Il Napoli ha in pugno Victor Osimhen. A riportare la notizia è la redazione di Sport Mediaset secondo cui la trattativa tra gli azzurri e il Lille per il trasferimento del giovane attaccante è ormai in procinto di andare in porto. Per mettere mano sull'attaccante il Napoli verserà la bellezza di 81 milioni di euro nelle casse del Lille con Osimhen che diventerà il colpo di mercato più caro della storia del club partenopeo. La trattativa verrà definita nella giornata di oggi con le parti che si... Leggi su 90min

