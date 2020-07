Napoli, i convocati per il Bologna. Out Younes: risentimento muscolare (Di martedì 14 luglio 2020) Napoli - Seduta mattutina di rifinitura per il Napoli , seguita dalle convocazioni in vista dell'incontro con il Bologna in programma domani al Dall'Ara alle ore 19.30. Il programma dell'allenamento, ... Leggi su corrieredellosport

sscnapoli : ?? I convocati di #BolognaNapoli ?? - sscnapoli : ?? I convocati di #NapoliMilan ?? - sscnapoli : ?? I convocati di #GenoaNapoli ?? - TuttoFanta : ?? #NAPOLI: out dalla lista dei convocati #Younes, #Malcuit e #Llorente ?? - 100x100Napoli : Il #Napoli a #Bologna senza tre azzurri -