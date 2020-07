Monti Lattari, blitz contro la coltivazione di cannabis: sequestri in corso (Di martedì 14 luglio 2020) Cronaca di Napoli: blitz dei Carabinieri a Gragnano e Casola contro la coltivazione di cannabis. sequestri in corso. Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli tesa all’individuazione e alla distruzione di piantagioni di cannabis coltivate nell’area dei Monti Lattari che cinge i comuni di Gragnano e Casola … Leggi su 2anews

mattinodinapoli : Monti Lattari, riecco le piantagioni di cannabis: scatta il maxi blitz - NapoliToday : #Cronaca Operazione anti-droga in corso: elicotteri sorvolano la “Jamaica” della Campania (VIDEO)… - cronachecampane : Blitz contro i narcos dei Monti Lattari: sequestrate piantagioni di cannabis tra Gragnano e… - AndreaStair : @elenamarra18 Meglio!! Non sapevo se erano più di moda.. ricotta dei monti Lattari, bella compatta e saporita - Notiziedi_it : Giamaica dei Monti Lattari, scoperte 7 nuove piantagioni -

Ultime Notizie dalla rete : Monti Lattari Monti Lattari, riecco le piantagioni di cannabis: scatta il maxi blitz Il Mattino Gragnano - Casola:Blitz dei Carabinieri contro la coltivazione di cannabis. Sequestri in corso.

Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli tesa all’individuazione e alla distruzione di piantagioni di cannabis coltivate nell’area dei Mont ...

Gragnano e Casola, blitz contro le coltivazioni di marijuana: sequestri in corso

Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli tesa all’individuazione e alla distruzione di piantagioni di cannabis coltivate nell’area dei Mont ...

Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli tesa all’individuazione e alla distruzione di piantagioni di cannabis coltivate nell’area dei Mont ...Dalle prime luci dell’alba è in corso un’operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli tesa all’individuazione e alla distruzione di piantagioni di cannabis coltivate nell’area dei Mont ...