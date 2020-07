Migranti, 11 positivi a Pozzallo: trasferiti in isolamento. Musumeci: “Governo gioca col fuoco, firmerò una nuova ordinanza” (Di martedì 14 luglio 2020) Sono 11 i Migranti risultati positivi al Covid-19 tra i 66 asiatici sbarcati lunedì a Pozzallo. A tutti i naufraghi arrivati nel porto siciliano erano prima stati effettuati i test sierologici e, individuati 19 casi ‘sospetti’, il personale sanitario dell’Asp di Ragusa aveva deciso di sottoporli al tampone per verificare il contagio. I positivi, tutti asintomatici, sono stati così immediatamente trasferiti in isolamento in una struttura individuata dalla prefettura di Ragusa. Visto l’aumento degli arrivi registrato negli ultimi mesi in Sicilia, la Regione ha inviato 1.000 tamponi ed altrettanti test sierologici a Lampedusa e la macchina per l’analisi dei tamponi rino-faringei per eseguire il più rapidamente gli esami e accertare ... Leggi su ilfattoquotidiano

