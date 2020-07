METEO: Anticiclone andrà KO, nuovi TEMPORALI all’assalto. L’ESTATE sarà BLOCCATA (Di martedì 14 luglio 2020) Le condizioni METEO relativamente stabili di questa prima parte di settimana dureranno poco. L’Italia è protetta al momento dal ramo orientale di un promontorio anticiclonico, con lo scorrimento di un flusso d’aria fresca dai quadranti settentrionali che ha portato le temperature localmente sotto media. L’Anticiclone è troppo debole, con le correnti instabili dal Nord Europa che ne approfitteranno per mettere l’Italia nel mirino, sfruttando il canale d’aria fresca già fresca e ponendo le basi per un netto peggioramento nella parte centrale della settimana. Si attende così un imminente cedimento della struttura anticiclonica, attesa in ritirata verso l’Atlantico e la parte più occidentale del Continente Europeo. Un fronte d’instabilità avrà così vita ... Leggi su meteogiornale

