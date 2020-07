Margherita di Savoia: furto d’auto, arresto dopo inseguimento fra i bagnanti I carabinieri hanno bloccato un 29enne (Di martedì 14 luglio 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I carabinieri di Margherita di Savoia, coordinati dal nuovo Comandante di Stazione Maresciallo Capo Gianluca Taino, hanno arrestato per tentato furto aggravato un 29enne di Orta Nova già noto alle forze dell’ordine. Alcuni giorni fa, in tarda mattinata, un cittadino anonimo ha segnalato ai carabinieri di Margherita di Savoia che un uomo stava rubando una Jeep Renegade in via Garibaldi. Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno sorpreso il soggetto segnalato, che era già riuscito a mettere in moto il veicolo, che si trovava parcheggiato sulla pubblica via. Quando si sono avvicinati per controllarlo, il 29enne, ... Leggi su noinotizie

