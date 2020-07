M5S: “Ospedale di Agropoli, inaugurazione farsa” (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAgropoli (Sa) – “La riapertura del nosocomio di Agropoli è solo una sceneggiata. Manca il personale, manca persino un cardiologo. In rianimazione sono presenti infermieri a contratto semestrale e rianimatori arruolati da altri ospedali. La maggior parte dei servizi sono fermi o non del tutto operativi perché non arrivano ambulanze”. Lo denunciano il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano e i senatori M5S Francesco Castiello e Felicia Gaudiano. “La sanità campana deve essere rafforzata e non depauperata, sottraendo risorse dagli altri ospedali del territorio come Vallo della Lucania o Roccadaspide, rendendo così ancora più critica la carenza di personale che da tempo segnaliamo nelle diverse Asl competenti, a causa del blocco del turn ... Leggi su anteprima24

