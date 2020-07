Lite tra minorenni: difende amiche da apprezzamenti molesti e viene aggredito (Di martedì 14 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – apprezzamenti insistenti e continui a delle amiche sarebbero stati il motivo scatenante di un’aggressione ai danni di un 17enne. Vicino alla fermata Mostra della linea Cumana in Piazzale Tecchio, un ragazzo di 17 anni è stato ferito con un’arma da taglio e punta da un coetaneo dopo che quest’ultimo avrebbe rivolto avances eccessive alle amiche della vittima. Intervenuto in difesa delle ragazze, il giovane è stato aggredito e, da quanto trapelato, guarirà nel giro di dieci giorni. L’aggressore, incensurato, fuggito via dopo l’attacco, è stato individuato in serata presso la sua abitazione e i carabinieri della stazione di Napoli-Fuorigrotta lo hanno denunciato per lesioni. Gli accertamenti sono stati effettuati grazie ... Leggi su anteprima24

