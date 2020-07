Le nuove misure restrittive in vigore da domani fino al 31 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Le misure anti-covid adottate finora dal governo, saranno prorogate fino al 31 luglio. Lo ha detto il ministro Speranza oggi al Senato, illustrando il nuovo dpcm. Dunque resta l'obbligo delle ... Leggi su tg.la7

Corriere : ?? Coronavirus in Italia, tra le nuove misure decise dal governo fino al 31 luglio c'è l'obbligo di mascherina nei l… - Corriere : Obbligo di mascherina e discoteche chiuse: le nuove misure del governo fino al 31 luglio - Corriere : Trolley in aereo e mascherina solo al chiuso: le nuove misure del governo fino al 31 lu... - cdghietta : RT @Corriere: Coronavirus, Speranza in Senato presenta le nuove misure del governo - cdghietta : RT @Corriere: Coronavirus, Speranza in Senato presenta le nuove misure del governo -