Katy Perry a Tomorrowland Around The World presenta Smile: tutto su biglietti e streaming (Di martedì 14 luglio 2020) Katy Perry a Tomorrowland Around The World presenterà in anteprima esclusiva dal vivo alcuni brani del nuovo disco di inediti. L'artista è attesa allo show digitale per un set in cui presenterà alcuni dei suoi brani più noti e una selezione di canzoni inedite dal nuovo disco. La partecipazione di Katy Perry a Tomorrowland Around The World si preannuncia uno show spettacolare reso possibile grazie ad una serie di effetti speciali a coronamento della sua performance live. Katy Perry canterà i suoi successi mondiali ma ci sarà spazio anche per qualche anteprima. L'artista, attesa ad agosto con il nuovo album, presenterà alcune ... Leggi su optimagazine

gratefulriri : RT @katyperryitalia: Siamo felici di annunciarvi che Katy Perry si esibirà il prossimo Sabato 25 luglio al Tomorrowland, evento digitale in… - flaxtommo : RT @erodahazz: Noi ridiamo e scherziamo ma Katy Perry ha baciato sia Niall che Harry ed io sono stata a guardare la scena così: ?????? - erodahazz : Noi ridiamo e scherziamo ma Katy Perry ha baciato sia Niall che Harry ed io sono stata a guardare la scena così: ?????? - youngbrokejoyce : Saremmo perfette per fare un’apparizione nel nuovo video di Katy Perry, ormai ci esercitiamo a fare i clown da 10 anni ?? - ahoy_boy98 : Ok, quindi Katy Perry ha nominato nuovamente Harry Styles in una nuova intervista. Non può essere una coincidenza,… -