Javier Rojas, profilo Ig cancellato e separazione Victoria: le ultime news (Di martedì 14 luglio 2020) Davvero una brutta disavventura social per Javier Rojas, vincitore della categoria Ballo di Amici 19 e concorrente di Amici Speciali, visto che di recente il ballerino si è visto hackerare il proprio account Instagram; agli inizi sembrava non essersene preoccupato parecchio, a dire il vero, come testimoniano le sue storie in cui continuava a ridere … L'articolo Javier Rojas, profilo Ig cancellato e separazione Victoria: le ultime news proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

____albi : Javier Rojas ha smerdato la produzione, vinto 100mila euro, ricevuto la protezione assoluta di Alessandra Celentano… - rebelliousangeI : Buon giorno ad Javier Rojas only - _imgreeneyes : RT @foreignerland: 8) Javier Rojas. Per me questo è un colpo al cuore. Mi sento solo di dire che VOI QUESTA SCULTURA DI MARMO NON VE LA MER… - justrooxyWords_ : RT @foreignerland: 8) Javier Rojas. Per me questo è un colpo al cuore. Mi sento solo di dire che VOI QUESTA SCULTURA DI MARMO NON VE LA MER… - _Valealizzi_ : RT @foreignerland: 8) Javier Rojas. Per me questo è un colpo al cuore. Mi sento solo di dire che VOI QUESTA SCULTURA DI MARMO NON VE LA MER… -

Ultime Notizie dalla rete : Javier Rojas Javier Rojas, profilo Ig cancellato e separazione Victoria: le ultime news Gossip e TV Javier Rojas, profilo Ig cancellato e separazione Victoria: le ultime news

Davvero una brutta disavventura social per Javier Rojas, vincitore della categoria Ballo di Amici 19 e concorrente di Amici Speciali, visto che di recente il ballerino si è visto hackerare il proprio ...

Francesca Tocca passeggia con Valentin Alexandru Dumitru, la relazione è ufficiale

Valentin Alexandru Dumitru litiga con Javier Rojas e usa la parola 'gay' come fosse un insulto: "Quando facevi quei movimenti sembravi un gay, anche quando parli sembri gay. Al di là di questa ...

Davvero una brutta disavventura social per Javier Rojas, vincitore della categoria Ballo di Amici 19 e concorrente di Amici Speciali, visto che di recente il ballerino si è visto hackerare il proprio ...Valentin Alexandru Dumitru litiga con Javier Rojas e usa la parola 'gay' come fosse un insulto: "Quando facevi quei movimenti sembravi un gay, anche quando parli sembri gay. Al di là di questa ...