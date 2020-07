Intesa-Ubi, Capaldo “Operazione importante che va conclusa” (Di martedì 14 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Non voglio entrare nello specifico dell’operazione. Dico solo che l’aggregazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi credo sia un’operazione importante da portare a termine”. Lo afferma in un’intervista al Sole 24 Ore Pellegrino Capaldo, professore emerito dell’Università La Sapienza, già presidente della Banca di Roma e di organismi no-profit, che ha appena fondato una nuova Scuola di Politica che scaturisce dalla Fondazione Nuovo Millennio da lui presieduta.“Intesa è una grande ed importante banca e può essere un ottimo polo aggregante in chiave sia nazionale che europea – prosegue Capaldo -. E l’a.d. Messina, molto preparato, sono certo saprà concludere la fusione ... Leggi su ildenaro

