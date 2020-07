“Il panico”. Andrea Delogu, spunta il retroscena: “Erano tutti arrabbiati”. Cosa è successo (Di martedì 14 luglio 2020) Sempre bellissima Andrea Delogu che come sappiamo ha da poco intrapreso la nuova avventura alla conduzione de La vita in diretta Estate. Per la conduttrice si tratta di un’opportunità senza precedenti di mettere in evidenza le sue doti. Eppure, per quanto possa sembrare già molto, una trasmissione su Rai1 non è l’unico dei suoi impegni. Andrea Delogu, infatti, da cinque anni conduce un programma radiofonico su Radio Due, dal titolo Le versione delle Due, insieme a Silvia Boschero, e a settembre, appena dopo il termine de La vita in diretta Estate, tornerà anche al timone di Stracult. Stracult, per chi non lo sapesse, va in onda nella seconda serata di Rai2, ha un pubblico ridotto ma selezionato, una nicchia che, come Andrea Delogu ha confessato a ... Leggi su caffeinamagazine

