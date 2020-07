Il 10% dei pazienti Covid (anche calciatori) potrebbe non guarire mai (Di martedì 14 luglio 2020) Il 10% dei pazienti che contraggono il Covid potrebbero non guarire mai. anche quando sono tornati negativi. Si tratta di quanti si sono ammalati senza che fosse necessario, per loro, il ricovero. Ne parla il Fatto. “Sono giovani o super attivi, maratoneti, atleti, calciatori perfino, che non riescono quasi più a muovere e ad alzarsi dal letto da mesi. Si sono infettati, hanno apparentemente superato il Covid a casa, sono guariti, sono tornati negativi al tampone e poi si sono riammalati. Sono tornati i sintomi che persistono da mesi, ma la maggior parte di loro continuano a essere negativi sia al tampone, sia al test sierologico che rileva la presenza di anticorpi. Non riescono più a respirare bene, non riescono a camminare, sono talmente ... Leggi su ilnapolista

Agenzia_Ansa : Fermato in Francia uno dei 10 pedofili più ricercati al mondo. Distribuiva foto e video a migliaia di internauti… - GiovanniToti : ...a proposito di #Autostrade. Oggi nuovo delirio con 14 km di coda in A7 e 10 km in A12 a causa di un’ispezione pr… - stanzaselvaggia : 10 giorni fa avevo scritto su @tpi che la società Emme team che aveva effettuato una perizia sull’audio della telef… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: ?? al Sassuolo di De Zerbi 0? all'aumento fuori controllo dei calci di rigore ?? Siete d'accordo con il nostro pagellone?… - _mvoony : scusatemi se 9/10 dei miei tweet sono per reign ma le mie teorie sono infinite e anche il mio amore per la serie quindi -

Ultime Notizie dalla rete : 10% dei L'80% dei nuovi contagi da coronavirus si registra in soli 10 Paesi AGI - Agenzia Italia Quattro casi e nessun decesso: i dati sul coronavirus in Toscana del 13 luglio

Salgono a 10.326 i casi di positività al coronavirus rilevati in Toscana ... Tanti quanti i nuovi casi rilevati, metà dei quali in provincia di Prato e l’altra metà in quella di Lucca. Sono così 3.222 ...

Agguato a Francofonte, 3 arresti dei carabinieri per tentato omicidio

09:13Agguato a Francofonte, 3 arresti dei carabinieri per tentato omicidio 09:07Processo trattativa, reato di calunnia prescritto per Massimo Ciancimino 09:00Il Festino di Palermo: niente bancarelle, ...

Salgono a 10.326 i casi di positività al coronavirus rilevati in Toscana ... Tanti quanti i nuovi casi rilevati, metà dei quali in provincia di Prato e l’altra metà in quella di Lucca. Sono così 3.222 ...09:13Agguato a Francofonte, 3 arresti dei carabinieri per tentato omicidio 09:07Processo trattativa, reato di calunnia prescritto per Massimo Ciancimino 09:00Il Festino di Palermo: niente bancarelle, ...