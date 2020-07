Haaland, vacanze turbolente: arriva il consiglio ‘minaccioso’ da parte… di suo padre (Di martedì 14 luglio 2020) Lo abbiamo visto cimentarsi nell'arte del tagliare la legna come un vero boscaiolo. Erling Haaland si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione dai numero stratosferici. L'attaccante norvegese del Borussia Dortmund ha vissuto un anno da vero protagonista, prima al Salisburgo poi nel club tedesco.Nelle ultime settimane, però, il centravanti ha deciso di tornare in Patria per quelle che lui stesso ha definito vacanze/lavoro. Tra una fatica e l'altra, qualche momento di svago, almeno social, con i compagni, ma anche alcune polemiche dovuto ad un allontanamento da una discoteca. Ecco allora che a rimettere a posto le cose ci ha pensato Haaland senior. Alfie Haaland, infatti, ha voluto mandare un messaggio a suo figlio.La "minaccia" di papà Haalandcaption id="attachment ... Leggi su itasportpress

