Guardiola: “Decisione del Tas? Se avessimo sbagliato, avremmo accettato la decisione” (Di martedì 14 luglio 2020) Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa a proposito della decisione del Tas, che ha annullato la sentenza UEFA di due anni di squalifica dalle coppe europee per il club inglese: “Come ho detto molte volte, se avessimo commesso qualcosa di sbagliato avremmo accettato la decisione della UEFA e del Tas. Ma crediamo che ciò che abbiamo fatto sia corretto, abbiamo il diritto di difenderci”. FOTO: Twitter Manchester City L'articolo Guardiola: “Decisione del Tas? Se avessimo sbagliato, avremmo accettato la decisione” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

