‘Gf 15’ Luigi Favoloso rinviato a giudizio per la scritta sessista contro Selvaggia Lucarelli (Di martedì 14 luglio 2020) Sono passati ormai più di due anni da quando Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, durante la quindicesima edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso, fu espulso dalla casa per aver indossato una maglietta con la scritta “Selvaggia suca”. Il motivo che spinse Favoloso a compiere un simile gesto era legato al fatto che la produzione aveva deciso di non dare più sigarette al concorrente, il quale, dopo aver ricevuto dagli autori l’imposizione di non nominare Selvaggia Lucarelli, decise per protesta di indossare una maglia questa scritta provocatoria e sessista. All’epoca Selvaggia rivelò di aver querelato Luigi Mario e da quel ... Leggi su isaechia

DOLOMITIGOLF : MERCOL CUP - 4a tappa Mercoledì 15 luglio Finale Nazionale all inclusive Special Offer Tassa gara+GF € 50,00 Iscr… - Raffipaffy : Vi ricordo che domani fanno cb anche le GF Quindi anche se nessuno mi ascolta RICORDO CHE LE VIEWS SU YOUTUBE SONO… - TrashCafoni : #GF 15: Cristiano Malgioglio berrà acqua Evian Gli sponsor, - TRASHPERSON18 : REALITY OUT OF CONTEXT AWARDS “MIGLIOR PERSONAGGIO ICONICO DEI REALITY ITALIANI” GARA C Marina La Rosa Isola Dei F… - TRASHPERSON18 : REALITY OUT OF CONTEXT AWARDS “MIGLIOR PERSONAGGIO ICONICO DEI REALITY ITALIANI” GARA D Aida Nizar GF 15 Mascia Ferri GF 2 -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf 15’