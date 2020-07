George Clooney, la confessione su Elisabetta Canalis anni dopo la rottura: “Ciò che non sapete su di lei” (Di martedì 14 luglio 2020) Sono passati ormai anni da quando George Clooney ed Elisabetta Canalis facevano coppia fissa, monopolizzando l’attenzione delle riviste di gossip di tutto il mondo. La loro storia d’amore ha appassionato molto il pubblico e ancora oggi, nonostante entrambi abbiano preso strade diverse, continua ad affascinare. E così, questa confessione sull’ex velina che Clooney si è lasciato scappare in un’intervista rilasciata nei mesi scorsi è diventata subito virale. “Non la conoscete, lei è stata in assoluto la donna che mi ha fatto ridere di più nel corso della mia vita”, ha svelato il divo di Holliwood, rendendo pubblico questo ricordo. George Clooney è sposato dal ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : George Clooney, la confessione su Elisabetta Canalis anni dopo la rottura: “Ciò che non sapete su di lei” - zazoomblog : Puglia da celeb: da George Clooney a Helen Mirren ecco dove vanno le star quest’estate - #Puglia #celeb: #George… - zazoomnews : Puglia da celeb: da George Clooney a Helen Mirren ecco dove vanno le star quest’estate - #Puglia #celeb: #George… - TravellerItalia : Puglia da celeb: da George Clooney a Helen Mirren ecco dove vanno le star quest’estate - marcellacassani : Puglia da celeb: da George Clooney a Helen Mirren ecco dove vanno le star quest’estate -