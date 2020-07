Eleonora Rocchini e Chiara Biasi scoppia la lite social

E’ nata una lite social fra Chiara Biasi ed Eleonora Rocchini. Tra l’influencer e la protagonista di “Uomini e donne” per via di un tatuaggio è iniziato un botta e risposta via Instagram. Eleonora ha mostrato ai suoi follower il suo nuovo tattoo, un serpente attorno alla caviglia. E’ intervenuta allora Chiara, che dalle stories ha fatto che anche lei ha lo stesso tatuaggio, anche se fatto molto prima: “Ma vi stanno retribuendo (almeno) per tatuarvi tutte il serpente al piede ora? – ha scritto sul social – spiegatemi ahahahaha”. Eleonora non è stata a guardare e, ha risposto: “Non tutti fanno le cose solo per essere pagati, c’è gente che si alza dal letto anche se non gli danno 45000€ La gente si alza dal letto per molto meno, perché deve lavorare per vivere e si tatua perché ne ha voglia e non perché la pagano“. Battuta di merda la tua. Facevi prima a taggarmi, che le frecciatine sono per le 12enni. Parlatene un po’ sennò poi viene dimenticata”. n un altro post Eleonora ha poi aggiunto una sua foto seguita dalla didascalia: “Per info copyright tattoo serpenti scrivetemi in direct.

