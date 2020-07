El Pais: la Var è un regalo all’industria degli arbitri burocrati, sta uccidendo il calcio (Di martedì 14 luglio 2020) La Var è “un sistema invasivo, ipervigilante e castrante, nato per un gioco gestito da burocrati che hanno deciso di snaturare e sminuire il calcio in nome della tecnologia e della giustizia”. E questo non è nemmeno il passaggio più duro del durissimo editoriale di Santiago Segurola su El Pais, contro la Var. Per il quotidiano spagnolo “non c’è soluzione”, “non si può porre rimedio a questo disastro”. Le polemiche sugli arbitri e l’uso della tecnologia, in Spagna, vanno di pari passo con quelle italiane. “Il VAR è stato installato nel calcio con un obiettivo impossibile e con conseguenze estremamente dannose. Si trattava di utilizzare un modello di micro-sorveglianza con l’obiettivo di fornire al ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : Pais Var Il Var in Spagna divide Real e Barça, ma unisce i blancos all'Atletico Il Messaggero Il Var in Spagna divide Real e Barça, ma unisce il blancos all'Atletico

La Spagna come l'Italia. Anzi, peggio dell'Italia, perché neppure il Covid-19 placa le forti polemiche arbitrali della Liga. Protagoniste, neppure a dirlo, sono Real Madrid e Barcellona, con i blaugra ...

Valdano boccia il Var: «È come un peccato originale»

«Ho visto la Var dal primo momento come un peccato originale del calcio, a cui mancavano solo la mela e il serpente». Jorge Valdano era intelligente col pallone tra i piedi, e applica ora la sua dote ...

