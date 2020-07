È stato ritrovato il corpo di Naya Rivera (Di martedì 14 luglio 2020) Il corpo dell’attrice statunitense Naya Rivera è stato ritrovato nel lago Piru, in California, secondo quanto riferito dalla polizia locale. Mercoledì 8 luglio l’attrice, famosa soprattutto per la serie tv Glee, aveva noleggiato una barca per fare una gita insieme Leggi su ilpost

poliziadistato : La #PoliziadiStato di Matera ha arrestato il presunto responsabile dell’omicidio del novantunenne avvenuto a inizi… - sailoratena : @d_giornale il corpo è stato ritrovato stanotte (qui in italia), e purtroppo è proprio quello di Naya - TRIESTEALLNEWS : Lo scorso 8 luglio l’attrice #NayaMarieRivera, nota per il ruolo di #SantanaLopez nella serie tv #Glee, veniva dich… - Notiziedi_it : Cadavere ritrovato nei pressi del casolare, l’82enne è stato decapitato - vaiadamarti : RT @msfabiola_: Cory è scomparso il 13 luglio 2013 e il corpo di Naya è stato ritrovato il 13 luglio. Sarà una coincidenza, ma mi piace pen… -