E-learning e nuovi modelli di didattica, la ripartenza delle università italiane (Di martedì 14 luglio 2020) Sono ancora molte le incognite che accompagnano la ripartenza delle università italiane a settembre. Mentre è ancora incerto se gli atenei potranno riaprire in presenza nell’anno accademico che sta per iniziare, la crisi economica innescata dall'emergenza coronavirus rischia di far crollare gli iscritti, con un calo stimato di 10mila matricole per l'anno 2020/21, di cui due terzi al Sud. A lanciare l'allarme è lo Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, che formula una serie di proposte, dalle borse di studio all'estensione della no tax area, anche per ridurre il gap Nord-Sud e fare in modo che gli studenti del Meridione non paghino il prezzo più alto di questa situazione. Per contrastare gli effetti della crisi, lo Svimez propone, tra l’altro, di aumentare le risorse ... Leggi su tg24.sky

ML_Tweet_Bot : RT @notebookitalia: I nuovi Qualcomm QCS610 e Qualcomm QCS410 sono SoC con avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale e Machine Lear… - notebookitalia : I nuovi Qualcomm QCS610 e Qualcomm QCS410 sono SoC con avanzate funzionalità di Intelligenza Artificiale e Machine… - machine_ml : RT @FilippoAstone: I nuovi #cobot dovranno essere più intelligenti e disponibili. Puntando su #5G #AI algoritmi di… - FilippoAstone : I nuovi #cobot dovranno essere più intelligenti e disponibili. Puntando su #5G #AI algoritmi di #taskassignment… -

Ultime Notizie dalla rete : learning nuovi E-learning e nuovi modelli di didattica, la ripartenza delle università italiane Sky Tg24 Microsoft Flight Simulator, nuovo trailer svela la data di uscita su Xbox Game Pass per PC

Microsoft Flight Simulator ha finalmente una data di uscita e sarà disponibile il mese prossimo, come dimostra il nuovo trailer che sancisce anche l'apertura dei preordini. NOTIZIA di Giorgio Melani — ...

Intelligenza artificiale per la sanità: meno cattedrali e più ponti. Intervista a Federico Cabitza (Univ. Milano-Bicocca)

Intervista a Federico Cabitza, tra i maggiori esperti di tecnologie di intelligenza artificiale applicate al settore sanitario italiano. In questi giorni ho avuto il piacere di scambiare due chiacchie ...

Microsoft Flight Simulator ha finalmente una data di uscita e sarà disponibile il mese prossimo, come dimostra il nuovo trailer che sancisce anche l'apertura dei preordini. NOTIZIA di Giorgio Melani — ...Intervista a Federico Cabitza, tra i maggiori esperti di tecnologie di intelligenza artificiale applicate al settore sanitario italiano. In questi giorni ho avuto il piacere di scambiare due chiacchie ...