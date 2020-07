Da scaricare l’app IO per il bonus vacanze, novità ultimo aggiornamento per Android e iPhone (Di martedì 14 luglio 2020) Le richieste del bonus vacanze continuano attraverso l'app IO. Grazie al pratico strumento, molti italiani stanno facendo richiesta dell'aiuto che gli permetterà di rilassarsi solo qualche giorno o anche più al mare, in montagna, in città o ovunque ritengano opportuno. Proprio il tool istituzionale si è appena aggiornato e il suo utilizzo risulterà più facile ed intuitivo a molti. Dopo aver chiarito nel dettaglio le modalità di richiesta del bonus vacanze proprio con l'app IO, va detto che le ultime versioni disponibilik sugli store digitali sono le seguenti: la 1.1.46770 per user Android e la 1.3.8 per gli iPhone sull' App Store di Apple. Entrambe le release sono disponibili da domenica 12 luglio. Cosa cambia per chi ... Leggi su optimagazine

wordweb81 : Da scaricare l’app IO per il bonus vacanze, novità ultimo aggiornamento per Android e iPhone - cole0e_ : vorrei provare a scaricare e usare l'app RANDONAUTICA sapete se è una cagata oppure è una cosa seria ? su tik tok u… - moretto333 : RT @RobertoPompili4: @AdryWebber Non ci penso proprio!!! Medici che consigliano di scaricare l'app immuni? Medici amici di speranza? Lavora… - Rox_theFox_ : RT @Davidone74: L'APP per capire in anticipo con chi non sprecare tempo si chiama esperienza. Ed è molto lunga da scaricare. - softiebuck : @LionelStyless devi scaricare l’app dal computer -

Ultime Notizie dalla rete : scaricare l’app Immuni, da oggi l'applicazione è operativa in tutta Italia Il Salvagente