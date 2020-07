Costanzo, calo ascolti S’è fatta notte: “Mi sto interrogando sul mio futuro” (Di martedì 14 luglio 2020) Ieri sera si è conclusa una nuova stagione di S’è fatta notte, il programma di Maurizio Costanzo su Rai Uno. Il talk show è andato in onda nella terza serata del lunedì, ma le ultime puntate hanno registrato degli ascolti più bassi rispetto alle prime. La media stagionale si aggira attorno all’8%, ma l’ultima puntata … L'articolo Costanzo, calo ascolti S’è fatta notte: “Mi sto interrogando sul mio futuro” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

