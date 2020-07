Coronavirus | “Chi si reinfetta ha una forma più severa della malattia” (Di martedì 14 luglio 2020) Secondo uno studio italiano pubblicato sulla rivista scientifica BMJ Global Health “chi si reinfetta con Coronavirus ha una forma più severa della malattia”. Essendo un nuovo virus il Sars-Cov-2 è ancora sotto studio degli scienziati che ogni giorno scoprono qualcosa di nuovo su questa malattia. Stavolta è uno studio italiano, pubblicato sulla rivista scientifica BMJ … L'articolo Coronavirus “Chi si reinfetta ha una forma più severa della malattia” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

repubblica : Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - Linkiesta : «Sul coronavirus, sulle nostre paure, su tutto ciò che ci terrorizza. Sulla morte si deve scherzare perché è un eso… - sbonaccini : #Coronavirus, entro il 7 agosto tamponi per gli addetti della logistica e della lavorazione carni. Doppio tampone p… - Nutizieri : Coronavirus, tamponi a chi torna dall’estero e a più di 70.000 lavoratori - Tobia45186285 : RT @MinervaMcGrani1: Coronavirus, anticorpi come un boomerang. 'Chi si re-infetta ha la forma severa di malattia” - la Repubblica Capito am… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “Chi Cosa sta succedendo in Serbia dopo la vittoria di Vucic alle elezioni Policymakermag