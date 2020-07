Coronavirus, al Giglio di Cefalù tamponi e test per esterni ed Rsa (Di martedì 14 luglio 2020) CEFALU', PALERMO,, ITALPRESS, - La Fondazione Giglio di Cefal ha aperto ai pazienti esterni la possibilit di effettuare il tampone naso-faringeo con risultato in giornata o al massimo entro le 24 ore. ... Leggi su gazzettadelsud

madonielive : Coronavirus: al Giglio tamponi e sierologico per esterni ed Rsa - Notiziedi_it : Coronavirus, al “Giglio” di Cefalù tamponi e test per esterni ed Rsa - Notiziedi_it : Coronavirus, al “Giglio” di Cefalù tamponi e test per esterni ed Rsa - cefaluwebcom : Ultima Notizia da - Italpress : Coronavirus, al “Giglio” di Cefalù tamponi e test per esterni ed Rsa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Giglio Coronavirus, al "Giglio" di Cefalù tamponi e test per esterni ed Rsa Agenzia di stampa Italpress Italpress Covid19 Sicilia, all’ospedale Giglio tampone anche per esterni, possibile anche effettuare test sierologici

16:09Babbaluci, anguria e un film per Santa Rosalia: il Festino "sospeso" a Sanlorenzo Mercato 16:09"L.O.V.E." del Ditirammu, a Palazzo Petrulla vanno in scena Giuseppe Milici e Valerio Rizzo ...

Coronavirus, al "Giglio" di Cefalù tamponi e test per esterni ed Rsa

CEFALÙ (PALERMO) (ITALPRESS) - La Fondazione Giglio di Cefalù ha aperto ai pazienti esterni la possibilità di effettuare il tampone naso-faringeo con risultato in giornata o al massimo entro le 24 ore ...

16:09Babbaluci, anguria e un film per Santa Rosalia: il Festino "sospeso" a Sanlorenzo Mercato 16:09"L.O.V.E." del Ditirammu, a Palazzo Petrulla vanno in scena Giuseppe Milici e Valerio Rizzo ...CEFALÙ (PALERMO) (ITALPRESS) - La Fondazione Giglio di Cefalù ha aperto ai pazienti esterni la possibilità di effettuare il tampone naso-faringeo con risultato in giornata o al massimo entro le 24 ore ...