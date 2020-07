“Contattami, cerco te”: polemiche sul manifesto elettorale della candidata comunale a Taranto (Di martedì 14 luglio 2020) Foto sexy sul manifesto elettorale: bufera social Non si placano le polemiche sul manifesto elettorale di Caterina Zilio, candidata al consiglio comunale di Laterza (Taranto), coordinatrice cittadina dei dipartimenti di “Puglia Popolare” dal 13 giugno scorso. “cerco te. Se hai voglia di cambiare, contattami. Insieme si può”, recita il manifesto, che ritrae Zilio in una posa sexy in cui mostra il décolleté, che secondo alcuni ricorda un annuncio per un sito di incontri più che uno spot elettorale. Da quando la donna, operatrice socio-sanitaria, ha pubblicato lo slogan sulle sue pagine social il primo luglio scorso, sono stati tantissimi i commenti ... Leggi su tpi

