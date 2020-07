Come prevenire gli attacchi di emicrania: per chi soffre di mal di testa arriva in Italia un farmaco specifico e selettivo (Di martedì 14 luglio 2020) Un farmaco somministrato sottocute una sola volta al mese in grado di ridurre il numero di giorni di emicrania di almeno il 50% nel 62% dei pazienti affetti dalla forma episodica (forma cronica 28%), di almeno il 75% nel 39% dei casi (forma cronica 9%) e del 100% nel 16% dei soggetti trattati. Per chi soffre di mal di testa arriva in Italia galcanezumab, un farmaco specifico e selettivo per la profilassi dell’attacco emicranico, appartenente alla classe degli anticorpi monoclonali anti-CGRP. Gia’ approvato da AIFA, sara’ disponibile entro luglio sul mercato Italiano a carico del Servizio sanitario nazionale. Il farmaco, presentato oggi in occasione di una conferenza stampa ... Leggi su meteoweb.eu

MapeiSport : C’è una semplice regola per prevenire il #sovrallenamento. Ce la illustra Andrea Bosio, responsabile del settore… - ItalAgro : Il Mal Secco è un fungo che può causare molti problemi ai Limoni e agli Agrumi in generale. Scopri come prevenire e… - MACQUAPENDENTE : @virginiaraggi Va benissimo ,ma bisogna prevenire utilizzare la tecnologia costa poco quando si scoprono discariche… - QuadratoSator : RT @FratellidItalia: ?? Giorgia #Meloni: 'Come scrive il prof. Cassese, i poteri speciali servono per fronteggiare una emergenza in corso, n… - FBlanconegro : RT @FratellidItalia: ?? Giorgia #Meloni: 'Come scrive il prof. Cassese, i poteri speciali servono per fronteggiare una emergenza in corso, n… -

Ultime Notizie dalla rete : Come prevenire Come prevenire le patologie da zecche Radio Cortina International Acqua per prevenire i calcoli renali

mentre è stato ritrovato un RCT con 220 partecipanti sulla prevenzione secondaria (vale a dire in soggeti che hanno sofferto di nefrolitiasi). Questo studio ha documentato che l'aumento della ...

Coronavirus, lo studio: lavaggi nasali e gargarismi per prevenire infezione

Lavaggi nasali e gargarismi per prevenire l'infezione da Covid-19 ... gargarismi realizzati con soluzioni debolmente alcoliche come possibile strategia preventiva volta a contrastare la diffusione ...

mentre è stato ritrovato un RCT con 220 partecipanti sulla prevenzione secondaria (vale a dire in soggeti che hanno sofferto di nefrolitiasi). Questo studio ha documentato che l'aumento della ...Lavaggi nasali e gargarismi per prevenire l'infezione da Covid-19 ... gargarismi realizzati con soluzioni debolmente alcoliche come possibile strategia preventiva volta a contrastare la diffusione ...