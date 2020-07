Come controllare la cronologia dei comandi vocali registrati su Google (Di martedì 14 luglio 2020) Molti di noi già sanno che Google conserva dati cronologici su ogni cosa che facciamo tramite le sue app e il suo motore di ricerca: la chiave con cui Google guadagna e riesce quindi a offrire i suoi servizi gratis sta proprio nella sua grande capacità di profilazione, che di fatto è attiva su ogni servizio Google che utilizziamo.Quello che non sorprende è che anche vengono registrare su file audio anche le ricerche vocali effettuate sul motore di ricerca, insieme ai comandi vocali da tradurre su Google Traduttore o i comandi vocali lanciati all'assistente Google (da telefono Android e/o da Google Nest).In questa guida vi mostreremo Come ... Leggi su navigaweb

GrimoldiPaolo : Sempre più preoccupante l'arroganza cinese. E'chiaro che il #5G in mano a #Huawei sarebbe un mezzo per controllare… - AmazonHelp : @VittoriaMassa È possibile cancellare Prime come mostrato nel video alla pagina indicata prima! Puoi controllare se… - kvittoriak : @SuperFiammetta Ma come gli sbarchi fantasma non si possono controllare. Durante il #lockdown arrestavano pure i ga… - ubikurbs : RT @SfrattiBloccati: @marcocappato @lupecchioli In Germania NON esiste una legislazione antimafia. Nel settore immobiliare vengono riciclat… - aledogana : RT @AnnaZoffoli: Avete presente quelle cose radicate nelle profondità del tuo carattere che non riesci nemmeno a controllare? Ecco, come si… -

Ultime Notizie dalla rete : Come controllare OnePlus: come controllare la salute della batteria dello smartphone GizChina.it LE INCHIESTE DE “LA STAMPA” Storia del nuovo ponte (Seconda puntata)

«Controlli sulla geometria della piattaforma del ponte ... Chiediamo all’ingegner Poma come sia stato lavorare con l’architetto più famoso del mondo: «È stato emozionante. Soprattutto nella parte ...

Kiwano per idratarsi e tenere sotto controllo la glicemia

Conosciuto anche come melone cornuto, il kiwano è un frutto originario delle zone centrali e meridionali dell’Africa. Quando lo si nomina è necessario chiamare in causa diversi benefici. Tra questi, è ...

