Cavolfiori filanti al forno: una ricetta super light! (Di martedì 14 luglio 2020) Volete preparare un secondo piatto gustoso, ma che sia allo stesso tempo facile da fare e leggero? Ecco la ricetta per cucinare degli ottimi Cavolfiori filanti al forno, contengono poco più di 200 calorie. Ingredienti per cucinare i Cavolfiori filanti al forno Per preparare i Cavolfiori filanti al forno avrete bisogno di: 1 cavolfiore da 1 kg 35 grammi di formaggio grattugiato Per fare la besciamella, vi serviranno: 300 ml di latte intero 30 grammi di burro 20 grammi di farina di tipo 00 Q.b. di noce moscata Q.b. di sale fino da cucina e di pepe nero. Per la pirofila: un po’ di burro. Per decorare il piatto: qualche foglia di prezzemolo fresco. Le dosi indicate sono per 4 persone. In che modo cucinare i ... Leggi su pianetadonne.blog

