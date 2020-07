Calciomercato Milan, Kjaer verrà riscattato: manca solo l’ufficialità. Le cifre e i dettagli (Di martedì 14 luglio 2020) Il futuro di Simon Kjaer è rossonero. Il difensore di proprietà del Siviglia, approdato al club di Via Aldo Rossi a gennaio, verrà riscattato. Nonostante lo stop al campionato dettato dall'emergenza Coronavirus, il danese ha collezionato 9 presenze in Serie A e 4 in Coppa Italia, divenendo un punto fermo nel reparto arretrato al fianco di Alessio Romagnoli. Le prestazioni dell'ex Palermo, Roma e Atalanta, oltre che il tecnico Stefano Pioli, hanno convinto la dirigenza del Milan. Il termine del prestito sarebbe infatti dovuto essere fissato nella giornata di domani (come previsto dai contratti firmati prima della pandemia, secondo il consueto calendario dei campionati), ma la società ha scelto di acquisire a titolo definitivo ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, il #Siviglia riscatterà #Suso: le cifre - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Milan vuole rinnovare il contratto di #Pobega. Piace anche a #Torino e #Atalanta. Le ultime: - DiMarzio : #Milan, Sandro #Tonali obiettivo per il centrocampo: i rossoneri proveranno ad inserirsi nella corsa al 2000 del Br… - alfonso85rm : RT @PianetaMilan: #Calciomercato #Milan - Dalla Turchia, accordo raggiunto per #Szoboszlai - davideinno85 : RT @MilanNewsit: Milan, 46 milioni di plusvalenza con le cessioni di Cutrone e Suso -