Calano i contagi ma aumentano i morti: coronavirus, la curva dei numeri (Di martedì 14 luglio 2020) Sono 114 i casi di coronavirus e 17 i decessi, con 335 guariti. Questi i numeri del bollettino della Protezione civile diramato il 14 luglio. Dei 12.919 casi di attuali positivi, 777 sono i ricoverati con sintomi, 60 (di cui 27 in Lombardia) quelli in terapia intensiva e 12.082 quelli in isolamento domiciliare. I casi di malati ricoverati in terapia intensiva complessivamente sono scesi di cinque unità rispetto a ieri e, oltre alla Lombardia, riguardano altre cinque Regioni: Lazio con 10, Piemonte ed Emilia Romagna con 9, Veneto e Toscana con 2. Delle 114 persone risultate positive al coronavirus, 30 sono in Lombardia, 19 in Veneto e 18 nel Lazio. I 17 casi di decesso sono invece così ripartiti: 3 in Lombardia, Piemonte e Toscana, 2 Emilia Romagna, Veneto e Liguria, 1 in Abruzzo e nel ... Leggi su liberoquotidiano

ninoBertolino : Coronavirus, bollettino 14 luglio: risalgono a 15 i nuovi contagi in Sicilia, calano i casi in Italia - conciricco : RT @Martinetus: Ansa, titolo: 'In LEGGERO calo i contagi, 114, aumentano invece le vittime'. Ieri i contagiati erano 169, cioè meno 55 unit… - PupiaTv : Coronavirus, calano nuovi contagi: sono 114, di cui 30 in Lombardia. 17 le vittime - - infoitinterno : Coronavirus, i dati – Calano i nuovi contagi: 114 casi nelle ultime 24 ore. I morti sono 17 - AndreaLisi15 : RT @Martinetus: Ansa, titolo: 'In LEGGERO calo i contagi, 114, aumentano invece le vittime'. Ieri i contagiati erano 169, cioè meno 55 unit… -