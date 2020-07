Benevento, cresce la fiducia per Gervinho: settimana decisiva (Di martedì 14 luglio 2020) Il Benevento continua il pressing su Gervinho per la prossima stagione. Offerto un triennale, in settimana può arrivare il si dell’ivoriano Dopo aver preso Remy dal Lille, il Benevento vuole anche Gervinho. L’ivoriano è uno dei grandi obiettivi delle streghe, saliti in Serie A, per la prossima stagione. Da alcune settimane sono aumentati i contatti tra il club, l’entourage del giocatore ed il Parma. In casa Benevento la fiducia aumenta ogni giorno che passa, e questa settimana può essere quella decisiva. I giallorossi hanno offerto all’ivoriano un contratto triennale con scadenza nel 2023, un anno in più rispetto al contratto che Gervinho ha con il Parma. Se in ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Benevento cresce Benevento, cresce la fiducia per Gervinho: settimana decisiva ZON.it Ascoli, Dionigi: "Grande fase difensiva. Eramo ha meritato il gol"

L'Ascoli batte anche l'Empoli e continua a risalire la china della classifica: ora sarebbe salvo. Così Davide Dionigi, tecnico dei bianconeri, dopo la gara di ieri sera: "Un passo avanti dal punto di ...

G. Carotenuto, firmano due classe 2002

Si tratta di Vincenzo Tortora e Francesco Mocerino. Tortora, difensore centrale e terzino, è cresciuto nelle giovanili del Benevento, indossando anche la fascia di capitano della compagine sannita ...

L'Ascoli batte anche l'Empoli e continua a risalire la china della classifica: ora sarebbe salvo. Così Davide Dionigi, tecnico dei bianconeri, dopo la gara di ieri sera: "Un passo avanti dal punto di ...Si tratta di Vincenzo Tortora e Francesco Mocerino. Tortora, difensore centrale e terzino, è cresciuto nelle giovanili del Benevento, indossando anche la fascia di capitano della compagine sannita ...