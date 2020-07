Benedetta Rossi e il retroscena traumatico: “Sono scoppiata a piangere” (Di martedì 14 luglio 2020) L’ormai famosa chef Bendetta Rossi ha raccontato della sua prima esperienza in televisione e di come non sia riuscita a trattenere le lacrime. La carriera di Benedetta Rossi Benedetta Rossi è diventata in poco tempo l’influencer della cucina. La cuoca, conduttrice, di “Fatto in casa per Voi” ha vissuto recentemente dei momenti alquanto duri a … L'articolo Benedetta Rossi e il retroscena traumatico: “Sono scoppiata a piangere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

L’ormai famosa chef Bendetta Rossi ha raccontato della sua prima esperienza in televisione e di come non sia riuscita a trattenere le lacrime. Benedetta Rossi è diventata in poco tempo l’influencer d ...

Benedetta Rossi, guaio in cucina: il marito costretto ad intervenire, bufera sui social

Una delle food blogger più amate dalla rete è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi. Nonostante sia bravissima in cucina, la chef ha rivelato cosa non riesce a fare: il marito interviene in suo aiuto.

Una delle food blogger più amate dalla rete è, senza alcun dubbio, Benedetta Rossi. Nonostante sia bravissima in cucina, la chef ha rivelato cosa non riesce a fare: il marito interviene in suo aiuto.