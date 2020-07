Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade (Di martedì 14 luglio 2020) Togliere le Autostrade ai Benetton può costare caro allo Stato. Anzi carissimo. Qualcosa come 23 miliardi. Più del triplo rispetto a quei 7 miliardi che il Governo ha indicato nel decreto Milleproroghe, abbassando unilateralmente il tetto del risarcimento ad Autostrade. Eccolo l’avvertimento a Giuseppe Conte. Piomba sul tavolo del Consiglio dei ministri notturno chiamato a capire come chiudere la pagina che si è aperta quasi due anni fa con il crollo del ponte Morandi a Genova. L’avvertimento arriva dall’Avvocatura dello Stato. Riportato in una lettera, di cui Huffpost è entrato in possesso da fonti parlamentari, che la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli inviò a Conte il 13 marzo. Pagina 4: “Il predetto Organo legale ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade - fforzano : Strano! Proprio OGGI dallo staff della De Micheli sfugge questa letterina dell'avvocatura dello Stato...datata 19 f… - sassari68 : RT @HuffPostItalia: Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade - ascochita : RT @HuffPostItalia: Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade - VitoCavarretta : RT @HuffPostItalia: Avvocatura dello Stato sconsiglia la revoca ad Autostrade -

Ultime Notizie dalla rete : Avvocatura dello Notifica alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici patrocinati dall'Avvocatura dello Stato Il Quotidiano Giuridico leggi le altre "Poesì"

Il ricorso formulato dall’Avvocatura dello Stato per conto del Quirinale conterrebbe presupposti “fondati”, sia soggettivi che oggettivi, richiesti per l’ammissibilità del conflitto. Il giudizio della ...

Conflitto fra poteri, per Travaglio la Corte è "cortigiana" solo quando gli conviene

Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...

Il ricorso formulato dall’Avvocatura dello Stato per conto del Quirinale conterrebbe presupposti “fondati”, sia soggettivi che oggettivi, richiesti per l’ammissibilità del conflitto. Il giudizio della ...Secondo quanto riferisce l’Ansa sarebbe quasi scontato il “sì” della Corte Costituzionale all’ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napol ...