Autostrade, nuova proposta in Cdm: ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nell'azienda (Di mercoledì 15 luglio 2020) Autostrade, il premier Conte ieri ha riunito nella tarda sera il Consiglio dei ministri, Cdm che, tuttavia, potrebbe non mettere ancora la parola fine, dopo due anni, al... Leggi su ilmessaggero

fattoquotidiano : Autostrade liguri, nuova giornata di calvario per automobilisti: nodo di Genova bloccato. Per lavori 14 km di coda… - Agenzia_Ansa : Autostrade presenta un piano da 3,4 miliardi tra risarcimenti e abbassamento delle tariffe. M5S: 'Non è sufficiente… - fachetti3333 : RT @Virus1979C: Autostrade, Cdm sospeso. Nuova proposta: ingresso di Cassa Depositi e Prestiti nell'azienda - zazoomblog : Autostrade nuova proposta di Aspi non soddisfa Conte. Il premier: o accetta condizioni dell’esecutivo o è revoca -… - MaeyCat : RT @Adnkronos: #Autostrade, nuova proposta di #Aspi su tavolo #Cdm -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade nuova Autostrade Liguria, nuova giornata di calvario per automobilisti: nodo di Genova bloccato Il Fatto Quotidiano Autostrade: una proposta a sorpresa di Atlantia blocca il CdM di mezzanotte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri, iniziato poco dopo le 23 a Palazzo Chigi, è stato sospeso. Sul tavolo dell’esecutivo è arrivata a sorpresa una nuova proposta di Autostrade per l’Itali ...

CDM CONCESSIONE AUTOSTRADE/ Nuova proposta Aspi in extremis: dentro CDP, via Benetton

Aspi avanza una proposta di mediazione, come spiegato da fonti di maggioranza, alla quale il governo e la holding dei Benetton avrebbero lavorato nelle ore precedenti al Cdm. Ovvero l’ingresso di Cass ...

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri, iniziato poco dopo le 23 a Palazzo Chigi, è stato sospeso. Sul tavolo dell’esecutivo è arrivata a sorpresa una nuova proposta di Autostrade per l’Itali ...Aspi avanza una proposta di mediazione, come spiegato da fonti di maggioranza, alla quale il governo e la holding dei Benetton avrebbero lavorato nelle ore precedenti al Cdm. Ovvero l’ingresso di Cass ...