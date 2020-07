Autostrade, è scontro totale tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio (Di martedì 14 luglio 2020) Confronto serrato su Autostrade. Di Maio attacca Salvini: “Alleato dei Benetton, hai bloccato la revoca”. E la replica del leader leghista: “L’incompetente sei tu, non scaricare la colpa sugli altri” Un altro scontro via Facebook alimenta la disputa tra i due ex alleati M5S-Lega ed ex vicepremier del Conte I, Di Maio e Salvini. Alla … L'articolo Autostrade, è scontro totale tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

