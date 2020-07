Attenti ai nuovi casi di Covid che arrivano dall'estero, dice Fontana (Di martedì 14 luglio 2020) AGI - "Noi continueremo con la massima determinazione così come con la massima determinazione abbiamo combattuto e stiamo combattendo il virus perché in questi giorni bisogna porre attenzione. I numeri sono positivi ma iniziano a verificarsi questi strani episodi di focolai che ripartono attraverso persone che provengono da altri Paesi nei quali il virus c'è ed è anche particolarmente virulento". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana intervenuto agli Innovation days, il roadshow del Sole 24 Ore che si pone l'obiettivo di indagare, a partire dai territori chiave della manifattura italiana, le capacità innovative del sistema locale. "Non possiamo abbassare la guardia - ha proseguito Fontana - non possiamo permetterci di pensare in futuro a un ... Leggi su agi

WRicciardi : Lo sfogo dell’infermiere di Cremona: «Ci risiamo! Attenti: ci sono nuovi ricoveri gravi di Covid» - mistermeo : RT @WRicciardi: Lo sfogo dell’infermiere di Cremona: «Ci risiamo! Attenti: ci sono nuovi ricoveri gravi di Covid» - e_galletti : RT @Daniele_Manca: Lo sfogo dell’infermiere di Cremona: «Ci risiamo! Attenti: ci sono nuovi ricoveri gravi di Covid», @e_galletti @Corriere… - peeyonkou : RT @WRicciardi: Lo sfogo dell’infermiere di Cremona: «Ci risiamo! Attenti: ci sono nuovi ricoveri gravi di Covid» - giannileft : @Iperbole_ Ecco i nuovi nemici inventati dai fascioleghisti:gli antifascisti. Stiano attenti,perchè stavolta si far… -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti nuovi Nuovi bivacchi. Luoghi di riparo sempre più attenti al design Montagna.tv I gestori di Ca' Laura: «Mai successo un fatto del genere Quest’anno non apriamo più»

Lo sgomento del titolare della struttura di Bosco Mesola affollata di persone al momento della tragedia- Un amico della madre: il piccolo era con noi a mangiare il gelato BOSCO MESOLA. «Non è mai succ ...

Dayanne Mello, parla la ex di Gianmaria Antinolfi: “Attenta Belen, ecco cosa vuole realmente da te”

Dayanne Mello lancia un appello a Belen Rodriguez attraverso Chi in edicola domani, mercoledì 15 luglio. Dayanne Mello, questo il suo appello: “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo creder ...

Lo sgomento del titolare della struttura di Bosco Mesola affollata di persone al momento della tragedia- Un amico della madre: il piccolo era con noi a mangiare il gelato BOSCO MESOLA. «Non è mai succ ...Dayanne Mello lancia un appello a Belen Rodriguez attraverso Chi in edicola domani, mercoledì 15 luglio. Dayanne Mello, questo il suo appello: “Quando ho visto la copertina di Chi non ci potevo creder ...