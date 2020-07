A Sarno l’apertura della WSK Euro Series (Di martedì 14 luglio 2020) La prima prova della WSK Euro Series edizione 2020 si è disputata a Sarno sul Circuito Internazionale Napoli con un eccellente spettacolo in pista. Nonostante il gran caldo, la competitività è stata elevata in tutte le categorie, KZ2, OK, OK-Junior e MINI. Circa 180 i piloti provenienti da 32 nazioni, tra cui i campioni internazionali che si sono aggiudicati i titoli nella WSK Super Master Series di appena una settimana fa ad Adria. A Sarno, dopo le combattute manche di qualificazione, sono state le Prefinali e le Finali di domenica a premiare i più forti di questa prima prova della WSK Euro Series, che vedrà poi la sua conclusione il 20 settembre sul Circuito South Garda Karting di Lonato. Le ... Leggi su sport.periodicodaily

