Università, la classifica del Censis: a Perugia e Trento le migliori. In difficoltà gli atenei campani (Di lunedì 13 luglio 2020) Perugia e Trento, sono le università italiane da 10 e lode, quelle che nella ricerca del Censis hanno i “voti” migliori. L’analisi si basa sulla valutazione degli atenei (statali e non statali, divisi in categorie omogenee per dimensioni) relativamente a: strutture disponibili, servizi erogati, borse di studio e altri interventi in favore degli studenti, livello di internazionalizzazione, comunicazione e servizi digitali, occupabilità. A questa classifica si aggiunge il ranking dei raggruppamenti di classi di laurea triennali, dei corsi a ciclo unico e delle lauree magistrali biennali secondo la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali. In dettaglio, tra i mega atenei statali (quelli con oltre 40.000 iscritti) ... Leggi su ildenaro

LaCnews24 : Universita', Censis: Unical arretra, bene per Reggio mentre Catanzaro e' in coda #calabrianotizie #newscalabria - mvignone : @UNIMORE_univ prima per occupabilità tra i grandi atenei statali nella classifica di @FonteCensis delle università… - FonteCensis : RT @SkyTG24: Università, le classifiche del Censis con i migliori atenei italiani. FOTO - SkyTG24 : Università, le classifiche del Censis con i migliori atenei italiani. FOTO - ildenaro_it : #Università, la #classifica del #Censis: a #Perugia e #Trento le #migliori. In #difficoltà gli #atenei #campani -

Ultime Notizie dalla rete : Università classifica University Report 2020: le lauree più richieste dalle aziende Corriere della Sera