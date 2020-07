Trump a tutto gas sulla golf cart con il caddie aggrappato sul retro: il video è virale (Di lunedì 13 luglio 2020) Trump sfreccia con la golf cart video Il video di Trump che sfreccia con la golf cart e il suo caddie aggrappato sul retro è diventato in poche ore virale sui social di tutto il mondo. Il presidente è stato filmato mentre gioca al suo club di golf in Virginia dopo il rinvio della sua manifestazione nel New Hampshire. La corrispondente della NBC alla Casa Bianca, Kelly O’Donnell, ha condiviso per prima il video su Twitter. Leggi anche: 1. La foto di Trump con la camicia sporca di fondotinta è virale. I social: “Per questo evita le mascherine?”/ 2. ... Leggi su tpi

Il video di Trump che sfreccia con la golf cart e il suo caddie aggrappato sul retro è diventato in poche ore virale sui social di tutto il mondo. Il presidente è stato filmato mentre gioca al suo ...

Il video di Trump che sfreccia con la golf cart e il suo caddie aggrappato sul retro è diventato in poche ore virale sui social di tutto il mondo. Il presidente è stato filmato mentre gioca al suo ...«Cambiare nome ai Redskins? Non accadrà mai. È molto semplice: MAI. Potete scriverlo a lettere maiuscole: quel nome non è un’etichetta qualunque, è un distintivo d’onore». Nell’infuocata polemica sul ...