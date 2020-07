Spadafora “Riforma sport ambiziosa, occasione unica” (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Lavoro sportivo, docenti di scienze motorie nella scuola primaria, professionismo femminile, eliminazione del vincolo per i dilettanti, riequilibrio della governance con ampia autonomia al Coni e il ruolo affidato a sport e Salute definita “la struttura centrale di tutta la riforma”. C’è questo e molto altro nel Testo unico dello sport consegnato alle forze politiche la scorsa settimana e presentato dal ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora in una diretta Facebook. “Un progetto ambizioso che consente di cambiare tante cose”, ha spiegato il ministro chiedendo l’appoggio di tutti i partiti, ma in particolare della maggioranza, perchè “non ci sarà un’occasione a breve ... Leggi su ildenaro

