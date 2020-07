Sidigas, il caso dell’azienda irpina: non è in fallimento, ma la gestione è cambiata (Di lunedì 13 luglio 2020) di Felice Fero Romano “Società irpina Distribuzione Gas”, questo è “SI.Di.Gas”. La S.p.A. del Gas attraversa un momento, perché indipendentemente dal tempo sarà solo un “momento”, che va chiarito, definito e questo perchè lo impone la giustizia. La Si.Di.Gas. è una realtà solida che non ha cedimenti strutturali con un piccolo dettaglio, ovvero non è amministrata più dal suo Management, dalla sua proprietà ovvero Gianandrea De Cesare. La Si.Di.Gas. si trova in una vertenza giudiziaria (lo scorso anno è stata destinataria di un sequestro di 97,6 milioni di euro a seguito di un’indagine della Procura per presunta evasione fiscale) senza essere in stato di fallimento, né con una procedura che va in tal senso, anzi lo stesso Tribunale ... Leggi su ildenaro

E’ da rimarcare l’acquisizione della concessione nel Comune di Avellino, in quanto trattasi di caso unico nel panorama nazionale di ... importanti concessioni nello Stato della Macedonia. La Sidigas ...

