Roma, 'Voglio fare una prova in palestra': poi entra negli spogliatoi e fa razzia, preso ladro 'furbetto' (Di lunedì 13 luglio 2020) Ha approfittato di una seduta di prova in palestra per poter fare, indisturbato, razzia negli spogliatoi. Qualcosa però è andato storto perché, una volta sorpreso, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini. A finire in manette con l'accusa di tentato furto aggravato è stato un 28enne, originario di Reggio Calabria ma residente nella Capitale, senza occupazione e con precedenti. 'Voglio fare una prova in palestra': ma è una scusa per fare razzia negli spogliatoi Usufruendo di una promozione che gli ha permesso l'accesso in una palestra in via Giovanni Giolitti, dopo aver simulato ...

