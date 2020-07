Richard Rose considerava le mascherine inutili ed una semplice moda: è morto con il Covid-19 (Di lunedì 13 luglio 2020) Si chiamava Richard Rose ed è il protagonista della storia del giorno legata al Covid-19. Una vicenda estremamente triste, che è finita nel peggiore dei modi per lui, al punto che in parte ricorda quella relativa a Brian Lee Hitchens, da noi raccontata pochissime settimane fa. Quest’ultimo, infatti, ha sempre sostenuto tesi complottiste a proposito del Coronavirus, salvo poi fare un repentino passo indietro una volta che è stato ricoverato ed è risultato positivo al tampone. Per Richard, le cose sono andate pure peggio. Richard Rose contro le mascherine prima di morire con il Covid-19 Sufficiente analizzare il profilo social di Richard Rose per rendersi conto che la notizia di oggi ... Leggi su bufale

Nato e cresciuto a Port Clinton, Richard Rose, questo il nome della vittima, era un veterano dell’esercito degli Stati Uniti. L’uomo, che ha prestato servizio per l’esercito per nove anni, andando in ...

Da qualche giorno rimbalza sui giornali americani e inglesi la storia di Richard Rose, cittadino dell’Ohio, che è morto di COVID-19 dopo aver scritto a più riprese sui social network che le mascherine ...

