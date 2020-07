Reggio Calabria, condannato a 18 anni per aver dato fuoco alla moglie. La figlia di Ciro Russo: “Nessun segno di pentimento da parte sua” (Di lunedì 13 luglio 2020) annie Russo era a pochi metri dal padre Ciro quando il gup di Reggio Calabria lo ha condannato a 18 anni di carcere per aver dato fuoco alla madre Antonietta Rositani nel marzo 2019. “È stato come al solito, tranquillo e spavaldo. Mi ha guardato sempre con aria di superiorità, con quegli occhi di sfida fino all’ultimo. Lui è sempre stato così. Sembra che non abbia capito cosa ha commesso”. Sono le parole della figlia uscendo dall’aula bunker dove oggi pomeriggio si è concluso il processo. “Questa sentenza l’ha voluta lui. Sono amareggiata. Ha voluto tutto lui sin dall’inizio. Ha rovinato la mia ... Leggi su ilfattoquotidiano

