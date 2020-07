Rai, quante novità nei palinsesti: c’è anche un nome a sorpresa (Di lunedì 13 luglio 2020) Questo articolo Rai, quante novità nei palinsesti: c’è anche un nome a sorpresa è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Decisi i palinsesti 2020/2021 in casa Rai. Tante le novità e le sorprese, tra cui qualche nome inatteso. Ecco tutti i dettagli. In casa Rai è sempre più tempo di decisioni. In viale Mazzini stanno infatti prendendo forma i palinsesti della prossima stagione televisiva. Le indiscrezioni di qualche giorno fa hanno parlato di novità importanti … Leggi su youmovies

cvinci1977 : @GiusCandela quante novità, Il#gf roba di 20 anni fa. La #durso ormai un autocompattatore dell'Ama. La solita fact… - Luisa_nuovo : @MaxBernardini la puntata di oggi di Quante Storie di Augias sulla Traviata... di una bellezza! Un dispiacere quan… - Peter_Italy : Il @TgrRaiToscana ha fatto vedere un gruppo di spostati che si oppone a una centrale ENI per ragioni pseudo-ambient… - tranellio : @RaiNews @GerardoDAmico @FabioPammolli Quante minkiate si devono sentire in una RAI che dovrebbe essere servizio pu… - insudj : RT @Sfrenest: Ma quante cavolo di volte fanno novantesimo minuto?! mi sembra ci sia ogni volta che passo per rai 2! -

Ultime Notizie dalla rete : Rai quante Su Rai3 "Quante Storie" con Giorgio Zanchini - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana I Love My Radio, quando la cover diventa tortura

"Arriva in radio Centro di gravità permanente in un’inedita quanto straordinaria versione di Biagio Antonacci registrata in esclusiva per I Love My Radio". Così recita una pubblicità di Radio Deejay, ...

Rai Autunno 2020 le anticipazioni tra conferme, cacciate e novità

Ecco tutte le anticipazioni dell’autunno Rai 2020. Nell’attesa della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti, prevista per giovedì 16 luglio, molte notizie sono già note. Lorella Cuccari ...

"Arriva in radio Centro di gravità permanente in un’inedita quanto straordinaria versione di Biagio Antonacci registrata in esclusiva per I Love My Radio". Così recita una pubblicità di Radio Deejay, ...Ecco tutte le anticipazioni dell’autunno Rai 2020. Nell’attesa della conferenza stampa per la presentazione dei palinsesti, prevista per giovedì 16 luglio, molte notizie sono già note. Lorella Cuccari ...