Principe Carlo, un suddito gli sviene davanti: la reazione dell’erede al trono fa il giro del mondo (Di lunedì 13 luglio 2020) Stanno facendo il giro del mondo queste immagini che immortalano quanto accaduto durante una visita ufficiale del Principe Carlo a Bristol, in Gran Bretagna. L’erede al trono britannico stava salutando i dipendenti dell’Asda, catena di supermercati inglese, e, proprio mentre dialogava con uno di loro, questo ha iniziato a barcollare. Carlo, impassibile, ha continuato a parlargli e quando poi l’uomo – forse per la troppa emozione o forse per il caldo – si è accasciato a terra svenuto, ha assistito senza fare una piega all’intervento dei colleghi dei colleghi che hanno prima tentato di rianimare l’uomo e poi lo hanno sollevato da terra per portarlo altrove. Di fronte a tutta la scena, il Principe del Galles è rimasto ... Leggi su ilfattoquotidiano

