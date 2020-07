Pozzo geotermico, residenti in rivolta a Pozzuoli: “Chiudete” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPozzuoli (Na) – Dopo le indagini, ancora in corso, della Procura della Repubblica di Napoli i residenti protestano, nuovamente, contro i lavori del Pozzo geotermico in via Scarfoglio. Oggi, nell’area Agnano-Pisciarelli, si è tenuto un presidio di cittadini che chiedono la repentina chiusura della zona interessata alla perforazione. Sui lavori, eseguiti dall’impresa Graded ed autorizzato dalla regione Campania, sono in tanti a dichiararsi contrari a partire dal comune di Pozzuoli e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Per spegnere le proteste dei cittadini è dovuta intervenire anche una volante dei vigili urbani. L'articolo Pozzo geotermico, residenti in ... Leggi su anteprima24

(ANSA) - POZZUOLI, 13 LUG - Un presidio di residenti dell'area Agnano-Pisciarelli si è svolto nei pressi del pozzo geotermico in via Scarfoglio che ne chiedono l'immediata chiusura e la messa in ...

"L'operazione per la messa in sicurezza del pozzo minerario di via Antiniana ad Agnano è stata autorizzata e procederemo come ci hanno indicato. Non ci vorrà molto per concluderle. Resta il rammarico ...

